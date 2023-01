Netanyahu condena terrorismo em Brasília e amplia isolamento de Bolsonaro

Líder do terrorismo no Brasil, Jair Bolsonaro não tem apoio nem na extrema direita edit

247 – O líder das ações terroristas em Brasília, Jair Bolsonaro, não tem apoio nem na extrema direita internacional. "O premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, condenou nesta terça (10) o que chamou de 'violentos distúrbios' em Brasília, em referência à invasão orquestrada por uma multidão bolsonarista no domingo (8)", aponta reportagem da Folha de S. Paulo.

"Israel condena os violentos distúrbios e apoia as instituições democráticas brasileiras e o Estado de Direito", diz nota publicada pelo perfil oficial do primeiro-ministro de ultradireita no Twitter. "Não há espaço para protestos violentos em uma democracia, e a vontade do povo, expressa nos resultados das eleições, deve ser respeitada."

"Netanyahu, que recentemente assumiu um novo mandato à frente do governo de Israel, é ideologicamente alinhado a Jair Bolsonaro (PL) e fez campanha por ele contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sua manifestação aprofunda o isolamento do ex-presidente e indica que, mesmo para aliados internacionais do bolsonarismo, o silêncio prolongado diante do ataque à democracia brasileira não seria bem-vindo", acrescenta a reportagem.

