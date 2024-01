Netanyahu desafia EUA e diz que nunca haverá estado palestino

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik Brasil - Netanyahu rejeitou a proposta do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que faria a Arábia Saudita normalizar as relações com Israel em troca de Tel Aviv concordar em fornecer aos palestinos um caminho para a criação de um Estado.

Segundo um relatório publicado pelo canal NBC News hoje (18), os Estados Unidos estão se articulando para criação de um Estado palestino, ação enfatizada com a visita de Blinken na semana passada à região.

continua após o anúncio

De acordo com o relatório da NBC, Netanyahu disse na semana passada que não estava preparado para fazer um acordo que permitisse dois Estados. O secretário norte-americano respondeu que o Hamas não pode ser removido apenas por meios militares, e que o fracasso de Tel Aviv em reconhecer isto levará à repetição da história.

O premiê israelense disse hoje (18) que a criação de um Estado palestino é uma ideia que ele está disposto a bloquear e pontuou que a maioria dos cidadãos israelenses também se opõe à criação, segundo o jornal The Times of Israel. "Portanto, isso contradiz a ideia de autogoverno [para os palestinos]. E daí? Digo esta verdade aos nossos amigos americanos e também impedi a tentativa de nos impor uma realidade que prejudicaria a segurança de Israel", afirmou em uma coletiva de imprensa.

continua após o anúncio

No entanto, o premiê prometeu que isto não impedirá Tel Aviv de expandir o círculo de paz a novos países árabes, "juntamente a nossos amigos americanos", fazendo referência ao plano de normalização israelense com a Arábia Saudita.

Contudo, as autoridades sauditas reiteraram, ainda nesta quinta-feira (18), que a normalização com Israel dependerá da criação de um caminho para um Estado palestino. Mas na visão do governo israelense, em qualquer acordo possível, "Israel deve manter o controle de segurança sobre todo o território a oeste do rio Jordão". Da conversa com Blinken, o único pedido com o qual Netanyahu concordou foi que Israel não lançasse um grande ataque contra o Hezbollah no Líbano, relata a NBC.

continua após o anúncio

Passados mais de 100 dias desde o início da guerra na Faixa de Gaza, as autoridades palestinas dizem que o número de mortos no território ultrapassou os 24.400. A maioria eram mulheres e crianças, segundo os dados citados pelo Euronews. Do lado israelense, cerca de 1.300 pessoas morreram desde o começo do conflito.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: