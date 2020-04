Netanyahu diz que "estado profundo" governa Israel

247 – Pessoas que se reuniram com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nos últimos meses ouviram longos discursos que pareciam ser tirados de um dos roteiros conspiracionistas de Oliver Stone. Ele lhes disse que, embora tenha sido eleito repetidamente, na realidade, o país é controlado por um "estado profundo", segundo aponta reportagem publicada no Haaretz. "Não há democracia aqui, mas um governo de burocratas e juristas", disse ele.

"Eles querem me ver sentado na cadeia", disse ele em uma conversa particular, onde "eles" significavam todo o sistema, ainda de acordo com o Haaretz.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso