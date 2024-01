Netanyahu em apuros: exército de Israel não consegue controlar Gaza, atesta analista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - O analista político Elijah Magnier participou do programa Political Misfits da Sputnik na segunda-feira (8) para discutir o declínio das fortunas políticas do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, à medida que o país retira tropas do norte da Faixa de Gaza.

"Netanyahu está realmente em apuros hoje", disse o jornalista em uma discussão com o apresentador John Kiriakou.

continua após o anúncio

"Primeiro, ele está sendo atacado por sua coalizão no governo... o ministro das Finanças [Bezalel] Smotrich e o ministro da Segurança [Itamar] Ben-Gvir o alertaram se ele parasse o ataque em Gaza, dizendo que eles querem que os colonos israelenses voltem a Gaza depois de terem sido solicitados a sair em 2005 pelo primeiro-ministro Ariel Sharon".

"Esse objetivo contradiz o anúncio americano de que os palestinos não vão a lugar algum e permanecerão em Gaza, e qualquer limpeza étnica não é permitida", acrescentou Magnier, "o que significa que a coalizão e o governo de Netanyahu não vão se sustentar".

continua após o anúncio

A administração Biden defendeu em grande parte a operação militar de Netanyahu em Gaza, que matou 1% da população da faixa nos últimos meses. Tanto Biden quanto o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, têm uma longa história de forte apoio a Israel.

No entanto, pressionado por elementos da base de seu partido e ativistas que o chamaram de "Genocida Joe", Biden foi compelido a oferecer oposição retórica. Sua administração criticou membros de extrema direita do governo de Netanyahu que pediram uma transferência populacional dos palestinos de Gaza.

continua após o anúncio

Magnier disse que o futuro de Netanyahu pode depender de uma derrota de Biden na reeleição ainda este ano, com uma segunda administração de Donald Trump sendo mais propensa à limpeza étnica.

"Ele [Netanyahu] precisa continuar nessa guerra, primeiro para evitar a queda da coalizão e fazer a guerra durar o máximo possível, na esperança de que Donald Trump retorne ao poder", disse o analista. "Trump ficará extremamente feliz em pressionar o Egito para abrir o portão e forçar um êxodo de todos os palestinos e dar a ele toda a Faixa de Gaza".

continua após o anúncio

"A única esperança para Netanyahu é ignorar o que a administração Biden quer", concluiu ele.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: