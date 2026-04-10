Netanyahu exclui Espanha de centro em Gaza por ‘hostilidade’

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, determinou a exclusão da Espanha de um centro internacional de coordenação em Gaza, alegando “hostilidade” por parte do governo espanhol. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (10) e marca mais um capítulo na deterioração das relações entre os dois países. As informações foram divulgadas pela rede Al Jazeera.

Em declaração em vídeo publicada na rede social X, Netanyahu afirmou que Israel não aceitará ataques diplomáticos e justificou a retirada dos representantes espanhóis do centro localizado em Kiryat Gat. “A Espanha difamou nossos heróis, os soldados das Forças de Defesa de Israel [IDF], os soldados do exército mais moral do mundo. Portanto, ordenei hoje a remoção dos representantes da Espanha do centro de coordenação em Kiryat Gat, após a Espanha ter optado repetidamente por se posicionar contra Israel”, disse.

A medida ocorre em meio a críticas constantes do governo espanhol às ações militares de Israel na Faixa de Gaza. Desde o início da guerra contra os palestinos, em outubro de 2023, Madri tem adotado uma postura crítica, que se intensificou em 2024 com o reconhecimento oficial do Estado da Palestina pelo governo liderado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, também se manifestou contra a Espanha e elevou o tom das acusações. Segundo ele, o governo espanhol teria ultrapassado limites diplomáticos ao criticar Israel. “O viés anti-Israel obsessivo da Espanha sob a liderança de Sánchez é tão flagrante que o país perdeu toda a capacidade de desempenhar um papel construtivo na implementação do plano de paz do presidente dos Estados Unidos e do centro que opera sob sua égide”, escreveu no X.

O centro de coordenação citado por Netanyahu é o Centro de Coordenação Civil-Militar (CMCC), uma base liderada pelos Estados Unidos que integra um plano de 20 pontos proposto pelo presidente Donald Trump para encerrar o conflito em Gaza. O mecanismo reúne militares e diplomatas de diferentes países com o objetivo de monitorar o cessar-fogo e facilitar a entrada de ajuda humanitária no território palestino.

Criado em outubro, o CMCC funciona como uma plataforma conjunta entre Israel, Estados Unidos e outros parceiros internacionais para tratar de questões de segurança e assistência humanitária. A exclusão da Espanha do grupo ocorre após uma série de decisões do governo espanhol que desagradaram Tel Aviv, incluindo a oposição à guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, iniciada em fevereiro, além do fechamento do espaço aéreo espanhol para aeronaves militares americanas envolvidas no conflito.

Apesar da existência de um cessar-fogo formal, Israel mantém ataques frequentes na Faixa de Gaza, enquanto restrições à entrada de ajuda humanitária continuam sendo denunciadas por organizações internacionais, agravando a crise na região.