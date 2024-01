Netanyahu faz apelo aos israelenses para prosseguir com a campanha genocida em Gaza

Apoie o 247

247 – O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez um apelo à população de Israel para continuar a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. O apelo ocorreu um dia após Benny Gantz, membro do gabinete de guerra, alertar Netanyahu sobre a necessidade de escolher entre a unidade nacional e considerações políticas, conforme relatado pelo The Times of Israel. Netanyahu destacou a importância de persistir na ofensiva militar em Gaza "até alcançarmos todos os seus objetivos", que incluem a destruição do Hamas, o retorno de reféns e a garantia de que Gaza não representará mais uma ameaça para Israel, segundo reporta a agência Sputnik .

Esta não é a primeira vez que o primeiro-ministro expressa tal posição, mas com a campanha militar em andamento, que já resultou na perda de mais de 22.000 vidas em Gaza, a situação atinge níveis críticos. O conflito não se limita à Faixa de Gaza, com confrontos também ocorrendo na Cisjordânia, Líbano e no Mar Vermelho, apresentando um alto potencial de escalada.

