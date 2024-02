Netanyahu ignorou recomendação sobre cortar financiamento do Hamas, diz ex-chefe do Mossad

Udi Levy foi chefe do departamento de finanças para a guerra do Mossad – o serviço secreto israelense – até 2016 edit

BBC News Brasil - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, perdeu a chance de deixar o Hamas sem suas fontes de financiamento, anos antes do ataque fatal de outubro passado, segundo o antigo alto funcionário da inteligência israelense Udi Levy.

Levy declarou ao programa Panorama, da BBC, que ele aconselhou Netanyahu a atacar as finanças do Hamas. Ele acredita que esta medida teria dificultado o crescimento militar do grupo, mas as medidas necessárias não foram tomadas.

