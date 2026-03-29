Netanyahu ordena ampliação de ocupação no Líbano

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou a ampliação da zona de segurança — também conhecida como zona-tampão — no sul do Líbano, em meio ao aumento das tensões e confrontos na fronteira norte do país.

A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, com base em dados da agência Reuters. Segundo a reportagem, a decisão foi comunicada por Netanyahu em um vídeo gravado a partir do Comando Norte das forças israelenses.

Durante o pronunciamento, o premiê afirmou: "Acabo de instruir a expansão adicional da atual zona de segurança. Estamos determinados a mudar fundamentalmente a situação no norte".

De acordo com Netanyahu, a iniciativa tem como objetivo reforçar a proteção do território israelense na região fronteiriça com o Líbano, além de alterar de maneira significativa o cenário atual, marcado por frequentes trocas de ataques transfronteiriços.

A ampliação da zona de segurança ocorre em um contexto de crescente instabilidade na região, com episódios recorrentes de violência que elevam a tensão entre forças israelenses e grupos atuantes no sul do Líbano.