Netanyahu reafirma que Israel rejeita solução de dois Estados

247 - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou categoricamente o “reconhecimento unilateral” de um Estado palestino, argumentando que seria uma “recompensa enorme e sem precedentes ao terrorismo” que impediria quaisquer perspectivas de uma paz duradoura no futuro, informa o site russo RT.

Falando na Conferência dos Presidentes das Principais Organizações Judaicas Americanas em Jerusalém no domingo, Netanyahu chamou a guerra em Gaza de “a batalha da civilização contra a barbárie” e reiterou o seu objetivo de “vitória total”.

E acrescentou que há “uma coisa” com a qual “Israel não pode concordar” – uma solução de dois Estados, que a comunidade internacional tem apelado desde o início da guerra.

“Israel rejeita totalmente os ditames internacionais relativos a um acordo permanente com os palestinos”, disse Netanyahu. “Israel continuará a opor-se ao reconhecimento unilateral de um Estado palestino”, acrescentando que isto serviria como uma recompensa ao “terrorismo e impediria quaisquer futuros acordos de paz”.

