Netanyahu se recusa a retirar militares de Gaza em troca de reféns

247 - Israel não retirará suas tropas da Faixa de Gaza até 'eliminar' completamente sobre o Hamas e não libertará "milhares" de palestinos, disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta terça-feira (30), informa a Sputnik.

"Ouço declarações sobre vários acordos, então quero deixar claro - não encerraremos esta guerra até que todos os seus objetivos sejam alcançados. Isso significa a eliminação do Hamas, o retorno de todos os nossos reféns e garantias de que Gaza não representará mais uma ameaça a Israel. Não retiraremos as forças militares da Faixa de Gaza e não libertaremos milhares de terroristas. Nada disso acontecerá", afirmou Netanyahu.

Mais cedo na terça-feira, o movimento palestino Hamas disse que recebeu uma proposta sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e dará uma resposta após estudá-la, segundo afirmou o presidente do escritório político do movimento, Ismail Haniyeh.

Na segunda-feira, a emissora NBC News informou, citando fontes, que Israel, Estados Unidos, Egito e Catar concordaram em Paris com a base de um novo acordo para a libertação gradual de reféns na Faixa de Gaza. O novo acordo inclui a libertação faseada dos reféns restantes dos EUA e de Israel, começando por mulheres e crianças, juntamente com pausas graduais nos combates e aumento do fornecimento de ajuda à Faixa de Gaza, além da libertação de prisioneiros políticos palestinos das prisões israelenses.

"O movimento recebeu uma proposta da reunião [em Paris], está considerando e dará uma resposta com base na prioridade de interromper a agressão brutal contra a Faixa de Gaza e na retirada completa das forças de ocupação [as forças israelenses] do enclave", disse Haniyeh em comunicado.

A liderança do Hamas também recebeu um convite para visitar o Cairo e discutir um acordo estrutural alcançado em Paris, conforme declarado no comunicado.

