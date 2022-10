New York Times: EUA querem criar 'grande depósito de armas' em Taiwan para a ilha se defender da China

Apoie o 247

ICL

Sputnik - De acordo com o jornal The New York Times, os exercícios militares de Pequim demonstram que a China seria capaz de bloquear a ilha antes de lançar uma ofensiva, por isso os EUA querem construir em Taiwan "um depósito de armas" de grandes proporções para que a ilha possa responder a uma suposta ofensiva da China.

Nestas condições, Taipé precisaria contar com uma quantidade suficiente de armas para ser capaz de conter o ataque.

Funcionários citados pelo jornal afirmaram que Taiwan deve ser capaz de se defender até que "os EUA ou outras nações intervenham, caso desejem intervir".

No entanto, o fornecimento de armas à ilha tem sido comprometido por diversos fatores.

Washington e seus aliados têm um número limitado de armas, e atualmente, estão priorizando o envio de armas à Ucrânia.

Contudo, os fabricantes querem pedidos de longo prazo para aumentar o volume de produção. Além disso, Washington não sabe qual a reação da China em caso de aumento no fornecimento de armas à ilha.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.