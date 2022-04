New York Times revela que Ucrânia usou bombas de fragmentação contra russos

Foi uma das raras reportagens desfavoráveis do jornal estadunidense ao regime de Kiev edit

247 – "Em uma rara reportagem desfavorável ao governo de Kiev, o jornal americano 'The New York Times' divulgou que forças ucranianas provavelmente usaram bombas de fragmentação contra a cidade de Husarivka, na fronteira entre as províncias de Kharkiv e Donetsk, enquanto ela estava sob ocupação russa em março", reportou o jornal Valor .

"Essas bombas são vetadas por uma convenção internacional que nem Rússia, Ucrânia ou EUA adotam. Elas espalham minibombas por uma grande extensão, que muitas vezes não explodem, tornando-se um perigo perene. Kiev, que denunciou o uso de bombas do tipo pelos russos como um crime de guerra, não comentou o relato", acrescenta o jornal.

