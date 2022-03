Nicolás Maduro quer oferecer fertilizantes ao Brasil

Apoie o 247

(ANSA) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que vai telefonar a Jair Bolsonaro para oferecer fertilizantes ao Brasil.

A oferta chega após o governo da Rússia ter recomendado que fabricantes de fertilizantes suspendessem suas exportações, o que pode afetar o agronegócio brasileiro, quarto maior consumidor desse tipo de produto no mundo.

"Em segredo, aumentamos a produção de ouro, ferro e petroquímica. Agora tem o problema dos fertilizantes em nível mundial. Vou ligar para Bolsonaro para oferecer fertilizantes e também ao México", disse Maduro na sessão plenária do 5º Congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela (Psuv), no último sábado (5).

A Venezuela é aliada da Rússia, que invadiu a Ucrânia no fim de fevereiro e se tornou alvo de sanções econômicas das potências ocidentais.

Preocupado com uma possível escassez de fertilizantes, Bolsonaro vem pregando a neutralidade no conflito entre Moscou e Kiev, apesar de o Brasil ter apoiado resoluções na ONU contra a invasão.

