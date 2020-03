Nicolás Maduro se reúne com líderes da oposição venezuelana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, realizou uma reunião no Palácio Miraflores (sede do governo) com representantes da oposição que fazem parte da mesa de diálogo nacional edit

247 - Com o objetivo de fortalecer a unidade nacional e a democracia no país sul-americano, o presidente venezuelano participou de encontro com líderes da oposiçãl nesta segunda-feira (2).

Pelo Twitter, Maduro assinalou que foi uma "excelente reunião com a Mesa Nacional de Diálogo". E acrescentou: Estamos avançando com um passo firme e sustentado no diálogo com os diferentes setores políticos do país que contribuem para alcançar grandes acordos para fortalecer a democracia e a Paz da República".

¡Excelente encuentro con la Mesa de Diálogo Nacional! Avanzamos con paso firme y sostenido en el diálogo con los diferentes sectores políticos del país que contribuyen a lograr grandes acuerdos en función de fortalecer la democracia y la Paz de la República. pic.twitter.com/gNaBc4MTBI March 2, 2020

É a segunda reunião que Maduro realiza com os opositores, desde que a mesa de diálogo foi formada em 16 de setembro de 2019, informa o site Sputnik.

Os setores da extrema-direita não participam da mesa de diálogo.