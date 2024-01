Nigéria busca tornar-se membro do BRICS e obter assento no Conselho de Segurança da ONU

País africano quer promover seus interesses econômicos em cooperação com outros parceiros ao redor do globo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) - A Nigéria está buscando se tornar membro do BRICS e obter um assento no Conselho de Segurança da ONU, que, segundo acredita, deve ser reformado para ter mais de cinco membros permanentes, disse o ministro das Relações Exteriores nigeriano, Yusuf Maitama Tuggar, em uma entrevista ao Financial Times publicada na terça-feira.

No verão de 2023, o Embaixador da Nigéria na Rússia, Abdullahi Yibaikwal Shehu, também disse à Sputnik que a Nigéria era favorável a se tornar um membro do BRICS para promover seus interesses econômicos em cooperação com outros parceiros ao redor do globo, acrescentando que, embora as negociações de adesão ainda não tivessem começado, elas eram possíveis no futuro.

continua após o anúncio

Em agosto de 2023, a 15ª cúpula de alto nível do BRICS em Joanesburgo estendeu convites ao Egito, bem como à Argentina, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita para se juntarem ao bloco. Sua adesão plena entrou em vigor em 1 de janeiro de 2024, exceto para a Argentina, que recusou o convite sob seu novo presidente, Javier Milei.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: