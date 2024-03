Nikki Haley desistirá de disputa pela indicação do Partido Republicano para Presidência dos EUA

Apoie o 247

Reuters - Nikki Haley planeja suspender sua candidatura nas primárias presidenciais republicanas em um discurso na manhã de quarta-feira, informou o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

