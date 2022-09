No Conselho de Segurança da ONU, China pede retomada sem 'pré-condições' do diálogo Rússia-Ucrânia

Pequim também declarou que "atrasar a crise ucraniana" não é do interesse das partes envolvidas e que está esperando uma resolução muito em breve do conflito edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta quinta-feira (21), durante sessão do Conselho de Segurança da ONU, o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, pediu a retomada de um diálogo direto entre a Rússia e a Ucrânia sem quaisquer pré-condições.

"Em primeiro lugar, devemos aderir ao diálogo e às negociações. A prioridade para as partes é retomar o diálogo sem pré-condições", disse Wang.

Ao mesmo tempo, o ministro afirmou que prolongar a crise ucraniana não é do interesse das partes envolvidas e a China espera uma resolução imediata do conflito, continuando a facilitar as negociações.

"Expandir a crise ucraniana não atende aos interesses de nenhuma das partes, e esperamos que a guerra termine o mais rápido possível e as negociações de paz sejam retomadas."

O ministro chinês também observou que Pequim sempre apoiou uma arquitetura equilibrada e sustentável da segurança europeia, que seria uma garantia de paz a longo prazo, e continuaria a envidar esforços para facilitar as negociações de paz entre as partes envolvidas.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.