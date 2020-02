No discurso sobre o Estado da União, Trump ataca democratas e impõe condições para suspender sanções ao Irã

247 - Na mensagem anual sobre o Estado da União, Donald Trump fez propaganda da sua administração afirmando que nos últimos três anos ajudou a realizar a "grande retomada americana".

Trump prometeu proteger a Previdência Social, atacou a gestão do seu antecessor, Barack Obama, e as propostas políticas do Partido Democrata.

Trump declarou que os EUA atuam para concluir suas ações militares no Oriente Médio e retirar suas tropas da região.

O inquilino da Casa Branca disse que no Afeganistão a ocupação militar norte-americana, que já dura 19 anos, alcançou "grandes progressos". "Estamos trabalhando para finalmente acabar com a guerra mais longa dos Estados Unidos e trazer nossas tropas de volta para casa!"

Trump também falou sobre o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, numa operação autorizada por ele em 3 de janeiro. Ele ofendeu o militar iraniano, chamando-o de "o açougueiro mais cruel do regime iraniano, um monstro que matou ou feriu milhares de militares dos EUA no Iraque". E disse que o general assasinado sob suas ordens era "o principal terrorista do mundo".

Trump também disse que os EUA podem suspender as sanções contra o Irã, se o país persa decidir cumprir os requisitos apresentados por ele sobre o programa nuclear.

As informações são do site Russia Today.