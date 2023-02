No Estádio Lujniki, Putin diz que Rússia luta pelos territórios históricos e seu povo

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse nesta quarta-feira (22) que está sendo travada uma luta agora mesmo nas fronteiras históricas do país.

Uma das primeiras coisas que Putin fez ao entrar no centro do Estádio Lujniki foi apertar as mãos dos militares presentes na arena.

"Acabei agora mesmo de ouvir os principais líderes militares do país dizendo que neste momento está sendo travada uma batalha em nossas fronteiras históricas pelo nosso povo, liderada por igualmente corajosos combatentes que estão aqui conosco agora", expressou ele no comício-concerto.

"Neste sentido, hoje, na defesa de nossos interesses, na defesa de nosso povo, na defesa de nossa cultura, língua, territórios. Tudo: todo o nosso povo é hoje o defensor da pátria. Uma reverência para todos!", declarou Putin.

Ele listou aqueles que apoiam os militares, os quais descreveu como defensores da pátria: funcionários da saúde, de empreiteiras, do setor de transportes, e também aqueles que vieram ao comício-concerto em apoio aos combatentes e às crianças que escrevem cartas aos soldados.

"Quando estamos juntos, não tem para ninguém. À unidade do povo russo! Viva!", entoou o líder da Rússia.

"Há pessoas, elas estão aqui, ao meu lado [...] há pessoas que tomaram a decisão de defender a coisa mais sagrada e mais querida que temos, a família e a pátria", sublinhou o presidente.

Após o hino nacional russo, ele se aproximou novamente dos militares para apertos de mão e falar com alguns deles.

O chefe de estado lembrou que o evento acontece por ocasião do Dia do Defensor da Pátria da Rússia, e que há na frase algo poderoso, enorme, místico e sagrado.

Perto de cada pessoa está a pátria e a família, e isso "em nosso coração" é, de modo geral, "a mesma coisa", observou o líder russo.

