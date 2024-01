Noruega autoriza mineração em águas profundas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - O parlamento norueguês, na terça-feira, autorizou a mineração em águas profundas nas águas nacionais do país, conforme afirmou a Diretoria Offshore Norueguesa.

"Hoje, 9 de janeiro, o Storting (parlamento norueguês) decidiu abrir a plataforma continental norueguesa para a exploração e possível extração de minerais do leito marinho", declarou a autoridade em um comunicado.

continua após o anúncio

A Diretoria Offshore Norueguesa contribuiu para o processo de abertura da plataforma, incluindo a coordenação do trabalho de avaliação de impacto e a preparação de avaliações de recursos, conforme indicado no comunicado.

Em junho de 2023, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, afirmou em uma entrevista ao jornal Financial Times que a Noruega buscaria um equilíbrio entre a transição verde e a exploração mineral em seu território. Store também anunciou os planos do país de aprovar a mineração em águas profundas no Ártico, apesar das críticas de ambientalistas e pescadores.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: