Sputnik Brasil - O líder da República Popular de Donetsk (RPD), Denis Pushilin, disse ter encontrado provas diretas de ajuda da Aliança Atlântica aos nacionalistas ucranianos. Mais tarde, a Defesa russa disse ter achado provas do programa de armas biológicas na Ucrânia financiado pelos EUA.

Neste domingo (6), o líder da RPD, Denis Pushilin, anunciou em uma coletiva de imprensa que em uma das sedes dos nazistas ucranianos em Donbass foi encontrado um notebook com número de registro da OTAN, o que prova o estatuto secreto do aparelho.

Aquele mesmo notebook com etiqueta da OTAN que foi encontrado [na sede] do Pravy Sektor (organização extremista proibida na Rússia)

"Os militantes dos batalhões nacionalistas têm acesso de alto nível de confidencialidade [concedido] pela Aliança Atlântica. Nesse notebook havia um mapa detalhado da área com a localização marcada das nossas subunidades", disse Pushilin.

Tudo isso, segundo o chefe da república recém-reconhecida, prova o apoio direito da OTAN aos nacionalistas ucranianos.

Além disso, a Defesa russa informa a cada dia sobre eliminação de equipamento bélico fornecido à Ucrânia pelo Ocidente. Hoje, a Milícia Popular de Donetsk apresentou vídeos de armamento produzido em países da OTAN e capturado das Forças Armadas da Ucrânia no sul do país. No vídeo podem ser observados sistemas britânicos NLAW, Javelin norte-americanos e munições de origem búlgara.

