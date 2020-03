Nova York tem mais de 4 mil novos casos de coronavírus em um dia

Revista Fórum - A pandemia do coronavírus nos Estados Unidos teve sua maior disparada no número de casos neste fim de semana, com mais de 5 mil novos casos confirmados em todos o país. É um dos maiores saltos na quantidade de infectados em um único dia registrados em todo o mundo.

Com isso, os Estados Unidos passaram a ter mais de 32 mil casos em todo o país, e assumiram o terceiro lugar a nível mundial, superando Irã, Alemanha e Espanha. A Itália (53 mil casos) e a China (81 mil casos) completam o pódio.

