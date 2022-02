Novas sanções da UE atingirão 70% do setor bancário russo e importantes empresas, diz presidente da Comissão Europeia

Segundo Von der Leyen, as medidas anunciadas também privarão a Rússia do acesso a tecnologias vitais como a de semicondutores edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta sexta-feira (25), o Conselho Europeu, órgão da União Europeia (UE), anunciou uma nova rodada de sanções contra a Rússia devido às operações militares em Donbass.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que as novas sanções do bloco contra a Rússia atingirão 70% do setor bancário russo, as principais empresas estatais do país e também privarão Moscou do acesso a tecnologias modernas.

"Primeiro, este pacote inclui sanções financeiras que cortam o acesso da Rússia aos mercados de capitais mais importantes. Estamos agora visando 70% do mercado bancário russo. Mas também, as principais empresas estatais, incluindo no campo da defesa. Essas sanções aumentarão os custos de empréstimos da Rússia, elevarão a inflação e gradualmente vão corroer a base industrial russa", disse von der Leyen após cúpula extraordinária da UE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Von der Leyen, as medidas anunciadas também privariam a Rússia do acesso a tecnologias vitais como a de semicondutores.

"Nossa proibição de exportações afetará o petróleo, tornando impossível para a Rússia modernizar suas refinarias de petróleo, o que deu à Rússia receitas de exportação de 24 bilhões de euros [cerca de R$ 150 bilhões] em 2019", observou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sanções prévias

Na quarta-feira (23), a União Europeia (UE) anunciou sanções contra centenas de indivíduos russos, incluindo figuras proeminentes do governo russo, como o ministro da Defesa Sergei Shoigu e a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tais sanções foram aplicadas após o reconhecimento por parte de Moscou da independência das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, anunciadas pelo presidente russo, Vladimir Putin, na segunda-feira (21).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: