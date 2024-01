Nove palestinos morrem e 75 ficam feridos após ataque israelense a abrigo em Khan Younis

Apoie o 247

Sputnik - Um ataque de Israel a uma instalação no sul da Faixa de Gaza, que abrigava cerca de 800 pessoas deslocadas, resultou na morte de nove pessoas e deixou outras 75 feridas, conforme anunciado em um comunicado da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA) nesta quarta-feira (24).

O comunicado do diretor da UNRWA em Gaza, Thomas White, dizia: "Atualização - ataque ao Centro de Treinamento de Khan Younis nesta tarde. Dois tiros de tanque atingiram o prédio que abriga 800 pessoas. Relatos indicam agora nove mortos e 75 feridos. Equipe da UNRWA e da OMS tentando chegar ao centro por rota acordada com o exército israelense, bloqueada com um banco de terra"

Na terça-feira, o exército israelense havia afirmado que conseguiu cercar a cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

O Comissário-Geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, também anunciou que seis pessoas deslocadas foram mortas em um ataque separado de Israel na segunda-feira a outro abrigo administrado pelas Nações Unidas em Khan Yunis.

Mais de 26.000 palestinos foram mortos durante os bombardeios e a invasão de Israel a Gaza desde 7 de outubro, e mais de 60.000 ficaram feridos.

