Novo ataque mata mais seis pessoas no Iraque

Depois do atentado terrorista que matou o general iraniano Qassem Soleimani no aeroporto de Bagdá na noite desta quinta, a mando de Trump, um novo ataque no norte do país deixou mais seis mortos

247 - O Iraque sofreu um novo ataque aéreo na noite desta sexta-feira 3, praticamente 24 horas depois de um atentado terrorista matar, por meio de um míssil disparado por um drone, o general iraniano Qassem Soleimani nos arredores do aeroporto de Bagdá.

O novo ataque deixou seis pessoas mortas e aconteceu no norte do país. Entre os mortos estaria um dos líderes do grupo Hashed al-Shaabi, de acordo com informações de agências internacionais.

“Ataques aéreos atingem o comboio da milícia iraquiana ao norte de Bagdá, matando seis pessoas, disse uma fonte do exército iraquiano”, informou a Reuters pelo Twitter.

O atentado que matou o general foi ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo do Irã já prometeu se vingar, 'no tempo e no local certos'. Trump alegou estar evitando uma nova guerra, uma vez que, segundo ele, o general mataria americanos.

Air strikes target Iraqi militia convoy north of Baghdad, killing six people, an Iraqi army source says pic.twitter.com/bn8k8wCqOV — Reuters (@Reuters) January 3, 2020