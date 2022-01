Novo bilionário surge a cada 26 horas desde o início da pandemia, segundo Oxfam

Apoie o 247

247 - Durante os dois primeiros anos da pandemia de Covid-19, os 10 homens mais ricos do mundo mais que dobraram suas fortunas, de US$ 700 bilhões para US$ 1,5 trilhão. Enquanto isso, a renda de 99% da sociedade caiu e mais de 160 milhões passaram a integrar as estatísticas de pobreza. Os dados foram revelados pelo relatório Desigualdade Mata, elaborado pela ONG Oxfam Brasil, divulgado nesta segunda-feira (17).

O estudo revela também que as desigualdades estão contribuindo para a morte de pelo menos 21 mil pessoas por dia, ou uma pessoa a cada quatro segundos.

A riqueza dos bilionários em todo o mundo aumentou mais durante a pandemia de Covid-19 do que nos últimos 14 anos. Os US$ 5 trilhões são o maior acúmulo na riqueza dos bilionários desde que esses dados começaram a ser monitorados.

No Brasil, 55 bilionários possuem riqueza total de US$ 176 bilhões. Desde março de 2020, quando a pandemia foi declarada, o país ganhou 10 novos bilionários.

