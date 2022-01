Novo chanceler alemão quer encontro com Putin e fala em recomeço das relações

Apoie o 247

Sputnik - Após atritos envolvendo a construção do gasoduto Nord Stream 2 e o apoio alemão às tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Ucrânia, o chanceler alemão Olaf Scholz espera "virar a página" nas relações com Moscou.

As informações são do jornal alemão Bild, que ainda destacou em uma reportagem publicada nesta segunda-feira (3) que Olaf Scholz espera se encontrar com presidente russo, Vladimir Putin, até o final do mês.

A publicação sustenta que Scholz vê as relações com Moscou como uma das principais prioridades das relações exteriores da Alemanha, apesar dos apelos de alguns membros de sua coalizão de governo por uma abordagem mais confrontadora.

As tentativas de aproximação do governo de Olaf Scholz com a Rússia enfrentam resistência de seus parceiros de coalizão, particularmente o Partido Verde, que é pró-Otan e hostil à Rússia.

Embora não haja nenhuma confirmação a respeito do encontro entre os líderes, o assessor de política externa do chanceler alemão se encontrará com seus homólogos russos e franceses esta semana.

Na primeira ligação entre o novo chanceler alemão e Vladimir Putin, em dezembro, o presidente russo disse que Moscou deseja garantias de que a OTAN não se expandirá para o leste, incluindo a Ucrânia.

Na ligação, foram discutidas, principalmente, propostas e garantias de segurança para a Europa. Putin disse que Moscou deseja documentos que garantam que a OTAN não se expandirá mais para o leste, incluindo em território ucraniano.

Em 10 de janeiro, representantes da Rússia e dos Estados Unidos se reunirão em Genebra para discutir as garantias de segurança.

Os eventos ocorrem em meio a tensões crescentes sobre a Ucrânia, com a mídia ocidental e políticos divulgando alegações de uma invasão russa iminente há quase dois meses.

Moscou nega ter planos de atacar seu vizinho, e insiste que os movimentos militares citados pelo Ocidente foram limitados ao território russo.