Medida protetiva adotada por 22 países ao redor do mundo fecha escolas temporariamente e deixar quase 300 milhões de estudantes sem aula, diz Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco)

Após 107 mortes pelo novo coronavírus na Itália, e mais de 3.000 casos suspeitos no país, autoridades decidiram fechar escolas temporariamente como medida preventiva para conter a proliferação, a partir desta quinta-feira (5), segundo informação divulgada pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

O coronavírus atingiu 90 países, infectando mais de 95 mil pessoas e causando a morte de mais de 3.200.

Outros 22 países, espalhados por três continentes do globo, também vão adotar as medidas do governo Italiano, resultando num total de 290,5 milhões de estudantes sem aula nos próximos dias.