Novos protestos na capital do Chile

Santiago do Chile, 26 de set (Prensa Latina) - Os protestos populares voltaram à emblemática Plaza Baquedano, nesta capital, exatamente um mês antes do histórico plebiscito para uma nova constituição, previsto para 25 de outubro.

Os incidentes ocorreram durante a tarde e até tarde da noite de sexta-feira, com um saldo de 16 pessoas presas após confrontos com as forças policiais, que como de costume usaram os jatos de água profusamente contra os manifestantes, em constantes escaramuças que duraram horas.

O protesto teve início com a convocação da Federação das Associações de Oficiais de Saúde (Fenats), a favor dos técnicos de enfermagem de nível superior, denominados dezenas, que, apesar de sua formação profissional, não são considerados no código sanitário do país.

Os participantes da manifestação, cerca de 40, uma quantidade autorizada pelos regulamentos de saúde impostos pela pandemia Covid-19, concentraram-se pacificamente, mas no final da tarde mais pessoas foram adicionadas até que várias centenas fossem concluídas.

Os confrontos entre manifestantes e policiais começaram quando os policiais uniformizados vieram desocupar a esplanada, o que resultou em 16 detidos, segundo informou à imprensa o major Hernán Casas-Cordero, comissário da 19ª Delegacia da comuna de Providencia.

Durante a manhã, outra manifestação foi realizada pacificamente e sem incidentes na praça central, por membros do comando Chile Digno, que promove o apoio a uma nova Constituição, como parte da última etapa da campanha eleitoral com vistas ao plebiscito de 25 de outubro.