Nuland diz que daria o Prêmio Nobel a Netanyahu se 'ele tirasse Putin da Ucrânia'

WASHINGTON, 17 de fevereiro (Sputnik) - A subsecretária de estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland, disse durante uma conversa do Carnegie Endowment que daria ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu o Prêmio Nobel se ele usasse sua influência para ajudar a pôr fim à operação militar da Rússia em Ucrânia.



“Se Bibi Netanyahu conseguir tirar Putin da Ucrânia, darei a ele o Prêmio Nobel”, disse Nuland na quinta-feira (16).



No início de fevereiro, Netanyahu disse em entrevista à CNN que está considerando fornecer assistência militar à Ucrânia, incluindo o sistema 'iron dome' em meio à operação militar especial da Rússia no país.



Logo após a entrevista, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, confirmou que Israel prometeu fornecer a Kiev tecnologia de alerta para ameaças aéreas como mísseis e drones.



O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, disse em meados de outubro que Israel não poderia mais fornecer equipamento militar para a Ucrânia devido a "razões operacionais". Ao mesmo tempo, ele prometeu que Israel ajudaria os ucranianos a desenvolver um sistema de alerta de ataque aéreo e forneceria ajuda humanitária.



Os países ocidentais aumentaram seu apoio militar à Ucrânia depois que a Rússia lançou uma operação militar lá em 24 de fevereiro de 2022. Em abril, Moscou enviou uma nota aos estados membros da Otan condenando sua assistência militar a Kiev.

