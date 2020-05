Número de casos de coronavírus no mundo chega a 4 milhões

Estados Unidos estão em primeiro lugar, com mais de 1,3 milhão, muito à frente do segundo e terceiro colocados, Espanha (260 mil) e Itália (217 mil) edit

247 - O número de casos confirmados de coronavírus no mundo alcançou os 4 milhões nesta sexta-feira 8. Já os óbitos por Covid-19 ultrapassaram os 275 mil.

Os Estados Unidos estão em primeiro lugar, com mais de 1,3 milhão, muito à frente do segundo e terceiro colocados, Espanha (260 mil) e Itália (217 mil).

No Brasil, são mais de 9,6 mil mortes e 140 mil casos. Um estudo do Imperial College divulgado hoje dá estimativa de 4,2 milhões de infectados por coronavírus no País.

Acompanhe os números pelo site Worldometer .

