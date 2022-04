Número de jovens de 16 e 17 anos com título sobe 58,7% em 3 meses, segundo TSE

Apoie o 247

247 - O interesse do jovem brasileiro pela política tem crescido nos últimos meses, a julgar pelos números de alistamentos eleitorais realizados nos três primeiros meses do ano em todo o país.

Somente entre janeiro e março, o Brasil ganhou 421 mil novos eleitores entre 16 e 17 anos devidamente habilitados para votar. Em dezembro de 2021, 630 mil adolescentes nessa faixa tinham o título. Em março, o número aumentou para 1,051 milhão – crescimento de 58,7%, que ainda pode aumentar, informa o Metrópoles, com base em estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em 2022, o cadastro eleitoral seguirá aberto até o próximo dia 4 de maio, data-limite para a solicitação do título, para transferência do domicílio eleitoral e regularização de eventuais pendências com a Justiça Eleitoral.

