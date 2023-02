Número de mortes passa de 12 mil após terremoto na Turquia e na Síria

Apoie o 247

247 - O número de mortes por conta do terremoto passou de 12 mil nesta quarta-feira (8). Na Turquia, nove mil pessoas morreram. A Síria teve 2.950 mortos.

De acordo com informações divulgadas pelo governo turco, cerca de 13,5 milhões de pessoas foram afetadas em uma área de aproximadamente 450 quilômetros (kms) que vai de Adana, no oeste, até Diyarbakir, no leste do país. Na Síria, há registros de pessoas mortas em Hama, a 250 km de onde teve início o terremoto.

