Número de mortos em ataque terrorista na Somália sobe para 100

247 - O governo da Somália informou neste domingo (30) que o número de mortos na explosão de dois carros-bomba na capital do país subiu para 100.

O presidente Hasan Sheikh Mohamud indicou que o número de feridos chegou a 300 e alertou que o número de feridos e mortos pode aumentar nas próximas horas.

"Os terroristas implacáveis ​​mataram mães. Alguns morreram com seus filhos nas costas", disse o porta-voz da polícia Sadik Dudishe.

As duas explosões de carros-bomba ocorreram na tarde de sábado em uma rua da capital Mogadíscio.

As explosões explodiram janelas de prédios próximos e lançaram estilhaços e nuvens de fumaça e poeira no ar.

O ataque aconteceu no cruzamento de Zobe, onde ocorreu um ataque em 14 de outubro de 2017 com um caminhão carregado de explosivos que deixou 512 mortos.

As autoridades somalis costumam culpar membros do grupo jihadista Al Shabab, que atacam periodicamente a capital e as principais cidades da Somália, por esse tipo de ataque, informa a Telesur.

