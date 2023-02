Número de mortos em terremoto na Turquia e Síria passa de 46.000

Apoie o 247

Turquia (Reuters) - Mais de 46.000 pessoas morreram no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, e o número deve aumentar com cerca de 345.000 apartamentos na Turquia destruídos e muitos ainda desaparecidos.

Enquanto a Turquia tenta administrar seu pior desastre moderno, crescem as preocupações com as vítimas da tragédia na Síria, com o Programa Mundial de Alimentos (PAM) pressionando as autoridades do noroeste para parar de bloquear o acesso à área enquanto busca ajudar centenas de milhares de pessoas afetadas por terremotos.

Doze dias após o terremoto, trabalhadores do Quirguistão tentaram salvar uma família síria de cinco pessoas dos escombros de um prédio na cidade de Antakya, no sul da Turquia.

Três pessoas, incluindo uma criança, foram resgatadas com vida. A mãe e o pai sobreviveram, mas a criança morreu depois de desidratação, disse a equipe de resgate. Uma irmã mais velha e uma gêmea não sobreviveram.

"Ouvimos gritos quando estávamos cavando hoje, uma hora atrás. Quando encontramos pessoas vivas, sempre ficamos felizes", disse Atay Osmanov, membro da equipe de resgate, à Reuters.

Dez ambulâncias esperavam em uma rua próxima que estava bloqueada para permitir o trabalho de resgate.

Os trabalhadores pediram silêncio total e que todos se agachassem ou sentassem enquanto as equipes subiam até o topo dos escombros do prédio onde a família foi encontrada para ouvir mais sons por meio de um detector eletrônico.

Enquanto os esforços de resgate continuavam, um trabalhador gritou para os escombros: "respire fundo se puder ouvir minha voz".

O chefe da Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia (AFAD), Yunus Sezer, disse que os esforços de busca e resgate serão encerrados na noite de domingo.

O número de mortos na Turquia é de 40.642 desde o terremoto, enquanto a vizinha Síria registrou mais de 5.800 mortes. O contagem da Síria não muda há dias.

Falando à Reuters nos bastidores da Conferência de Segurança de Munique, o diretor do WFP, David Beasley, disse que os governos sírio e turco têm cooperado muito bem, mas que suas operações estão sendo prejudicadas no noroeste da Síria.

A agência disse na semana passada que estava ficando sem estoque lá e pediu que mais passagens de fronteira fossem abertas a partir da Turquia.

"Os problemas que estamos enfrentando [são com] as operações cruzadas no noroeste da Síria, onde as autoridades do noroeste da Síria não estão nos dando o acesso de que precisamos", disse Beasley. "Isso está atrapalhando nossas operações. Isso precisa ser consertado imediatamente."

"O tempo está se esgotando e estamos ficando sem dinheiro. Nossa operação é de cerca de 50 milhões de dólares por mês apenas para nossa resposta ao terremoto, então, a menos que a Europa queira uma nova onda de refugiados, precisamos obter o apoio de que precisamos", acrescentou Beasley.

Na Síria, já devastada por mais de uma década de guerra civil, a maior parte das mortes ocorreu no noroeste.

A área é controlada por insurgentes em guerra com as forças leais ao presidente Bashar al-Assad, o que complicou os esforços para levar ajuda às pessoas.

Milhares de sírios que buscaram refúgio na Turquia da guerra civil retornaram para suas casas na zona de guerra - pelo menos por enquanto.

SAÚDE PÚBLICA

Médicos e especialistas expressaram preocupação com a possível propagação da infecção na área onde dezenas de milhares de edifícios desabaram na semana passada, deixando a infraestrutura de saneamento danificada.

O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, disse neste sábado que, embora tenha havido um aumento nas infecções intestinais e respiratórias superiores, os números não representam uma ameaça séria à saúde pública.

"Nossa prioridade agora é lutar contra as condições que podem ameaçar a saúde pública e prevenir doenças infecciosas", disse Koca em entrevista coletiva na província de Hatay, no sul.

Organizações de ajuda humanitária dizem que os sobreviventes precisarão de ajuda nos próximos meses, com tantas infraestruturas cruciais destruídas

A RAIVA CRESCE

Nem a Turquia nem a Síria disseram quantas pessoas ainda estão desaparecidas após o terremoto.

Para as famílias que ainda esperam resgatar parentes na Turquia, há uma raiva crescente sobre o que consideram práticas de construção corruptas e um desenvolvimento urbano profundamente falho que resultou na desintegração de milhares de casas e empresas.

Um desses edifícios foi o Ronesans Rezidans (residência renascentista), que tombou em Antakya, matando centenas.

"Diz-se que era à prova de terremotos, mas você pode ver o resultado", disse Hamza Alpaslan, 47, cujo irmão morava no prédio de apartamentos. "Está em péssimas condições. Não tem cimento nem ferro de verdade. É um verdadeiro inferno."

A Turquia prometeu investigar qualquer pessoa suspeita de responsabilidade pelo desabamento de edifícios e ordenou a detenção de mais de 100 suspeitos, incluindo construtores.

(Reportagem de Ezgi Erkoyun, Ece Toksabay, Tom Perry, Abir Al Ahmar, Henriette Chacar, Jonathan Spicer e Suhaib Salem e John Irish em Munique)

