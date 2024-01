Número de mortos pelas tempestades de inverno nos EUA sobe para 89

Apoie o 247

(Sputnik) - Pelo menos 89 pessoas morreram na última semana em incidentes relacionados ao clima, causados pelas tempestades de inverno que afetam grande parte dos Estados Unidos, mostrou uma contagem atualizada pela CBS News no domingo.

No sábado, a NBC News informou 61 fatalidades relacionadas ao clima em todo o país.

Vinte e cinco mortes relacionadas ao clima ocorreram no Tennessee, com pelo menos 16 no Oregon, incluindo três adultos que foram mortos quando uma árvore caiu sobre o carro deles, disse a emissora.

Mais fatalidades foram relatadas nos estados de Illinois, Pensilvânia, Mississippi, Washington e Kentucky, entre outros, disse a CBS News.

Alguns incidentes, incluindo um acidente de carro envolvendo cinco veículos no Kentucky e quatro mortes em Illinois, ainda estão sob investigação para confirmar se foram causados pelo frio.

