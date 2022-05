Número de mortos por atirador em escola dos EUA aumenta para ao menos 21

O senador do Texas, Roland Gutierrez, foi informado que o número de mortos no tiroteio agora é de 18 estudantes e três adultos edit

Agência Sputnik - O número de mortos no tiroteio na escola Robb Elementary, em Uvalde, Texas, subiu para 20 ou mais, incluindo 18 crianças, informou a CNN ao vivo nesta terça-feira (24), citando autoridades estaduais.

De acordo com o canal televisivo, o senador do Texas, Roland Gutierrez, foi informado que o número de mortos no tiroteio agora é de 18 estudantes e três adultos.

Logo em seguida, no entanto, a CNN informou que apenas dois adultos morreram, enquanto outros meios de comunicação tinham um número ainda maior.

Ao se pronunciar para confirmar o atentado, o governador do Texas, Greg Abbott, disse que um atirador de 18 anos identificado como Salvador Romas atirou e matou 14 alunos e um professor na escola primária.

Anteriormente, a administração da escola emitiu um alerta nas redes sociais e em seu site informando sobre o tiroteio e pedindo aos pais das crianças que não se desloquem até a escola.

