Nunca se esqueça dos heróis soviéticos que libertaram Auschwitz

Por Scott Ritter, Sputnik - No auge, no verão de 1944, o complexo de Auschwitz , que compreendia três campos básicos — o campo principal, Birkenau e Monowitz — e outros 40 subcampos, abrigava mais de 105.000 prisioneiros registrados, a maioria judeus, e cerca de 30.000 internos judeus não registrados. dos chamados campos de trânsito.

Em 20 de janeiro de 1945, restavam aproximadamente 9.000 prisioneiros. Nos dias que se seguiram à evacuação, os guardas da SS patrulhavam os campos, matando a tiros 400 prisioneiros e queimando outros 300 vivos em seus quartéis. Em 25 de janeiro, as SS reuniram aproximadamente 150 prisioneiros de Birkenau e os levaram para fora do campo. No dia seguinte, a SS explodiu alguns armazéns e abandonou completamente as instalações.

A maioria dos prisioneiros sobreviventes estava morrendo de fome, doente e à beira da morte. A equipe médica do campo, assistida pelos prisioneiros mais saudáveis, fez o possível para cuidar dos pacientes acamados. O acampamento foi cercado por uma uivante tempestade de inverno, com temperaturas bem abaixo de zero e neve caindo ao redor do acampamento. Os sobreviventes estavam com medo de se movimentar demais - as tropas alemãs regulares, recuando diante do avanço do exército soviético , abriram caminho pelo campo, pilhando enquanto avançavam, e todos temiam o retorno da SS.

Auschwitz existe desde 1940, quando foi usado como campo de concentração para prisioneiros poloneses. Em 1942, o campo foi convertido em uma combinação de trabalho e instalações de extermínio, e os prisioneiros judeus começaram a chegar em maior número. compreendendo poloneses (cerca de 75.000), ciganos (20.000), prisioneiros de guerra soviéticos (15.000) e 10.000-15.000 outros de diferentes etnias.

Os soldados do avanço do Exército Soviético, no entanto, não tinham conhecimento da existência de Auschwitz - para eles, o campo de extermínio era simplesmente marcado como um “quartel” nos mapas que usaram para planejar seu avanço. O 60º Exército do general Kurochkin, recém-saído da libertação da cidade polonesa de Cracóvia, cerca de 45 quilômetros a oeste do campo, começou a perseguir o derrotado Exército alemão para fora da cidade em 25 de janeiro. cerca de 25 milhas a noroeste de Auschwitz.

Caminhando pela neve até os joelhos, os soldados de infantaria soviéticos das três divisões que compõem o 60º Exército - o 107º, o 100º e o 322º - lutaram repetidamente contra as tropas alemãs entrincheiradas ao longo do caminho. Na manhã de 27 de janeiro, enquanto a 107ª divisão contornava a cidade polonesa de Oswiecim, no extremo norte, adjacente ao campo de Auschwitz, tropas da 100ª divisão entraram no campo de Monowitz, três milhas quilômetros a leste de Oswiecim. Primo Levi, um dos prisioneiros sobreviventes, lembrou que os primeiros soldados soviéticos que entraram no campo não tinham ideia do que haviam encontrado.

“Eles não nos cumprimentaram nem sorriram”, lembrou Levi. “Eles pareciam oprimidos não apenas pela compaixão, mas por uma contenção confusa, que selou seus lábios e prendeu seus olhos na cena do funeral.”

À esquerda da 100ª divisão estavam as tropas da 322ª divisão, com o 472º regimento de infantaria na liderança. Depois de cruzar o rio Sola, os homens do 472º regimento chegaram a Oswiecim, varrendo a resistência leve dos defensores alemães, antes de avançar para o oeste, em direção à estação ferroviária. Aqui a resistência alemã endureceu, e as tropas soviéticas tiveram que trabalhar duro para desalojar os alemães cavados. Depois que os alemães foram mortos ou recuados, os soviéticos retomaram seu avanço, empurrando os batedores para encontrar um caminho a seguir.

Um dos soldados soviéticos, o tenente sênior Ivan Martynushkin, lembrou que suas tropas haviam acabado de derrotar os alemães em Oswiecim quando, depois de passar pela aldeia, "chegaram a uma espécie de enorme campo quase completamente cercado por cercas de arame farpado eletrificado e torres de vigia."

"Vimos edifícios além do arame farpado", observou Martynushkin. "E quando nos aproximamos, começamos a ver que havia pessoas."

Martynushkin e seus homens não tinham ideia de quem eram essas pessoas, que pareciam “muito magras, cansadas, com a pele enegrecida”.

“No começo houve cautela, tanto da nossa parte quanto da deles”, lembrou. “Mas então eles aparentemente descobriram quem éramos e começaram a nos receber, para sinalizar que sabiam quem éramos e que não deveríamos ter medo deles – que não havia guardas ou alemães atrás do arame farpado. Apenas prisioneiros.

Martynushkin e seus homens acabaram de libertar o acampamento de Birkenau.

Anna Polshchikova, uma prisioneira russa que trabalhava no centro médico do campo, relembrou sua alegria ao ver os soldados soviéticos – e sua confusão. “Eles nos olharam com surpresa e consternação. 'Quem é Você?' eles perguntaram. 'O que é este lugar?' 'Somos russos', respondi, 'e este é o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau.' 'E o que você está fazendo aqui?' eles perguntaram de maneira hostil. Ficamos perplexos e não sabíamos o que dizer. Parecíamos infelizes e patéticos, então eles cederam e perguntaram novamente, em um tom mais gentil. — E o que há ali? eles disseram, apontando para o norte. "Também um campo de concentração." — E além disso? "Também um acampamento." — E além do acampamento? 'Ali, na floresta, estão os crematórios, e além dos crematórios, não sabemos.'”

O horror da realidade que acabavam de descobrir só começou a se registrar nas mentes dos libertadores soviéticos.

Cerca de 7.000 prisioneiros emaciados estavam no campo principal de Auschwitz, Birkenau e Monowitz. Outros 500 prisioneiros foram descobertos nos subcampos de Auschwitz em Stara Kuźnia, Blachownia Śląska, Świętochłowice, Wesoła, Libiąż, Jawiszowice e Jaworzno. Mas dentro dos campos os soviéticos encontraram 1,2 milhão de peças de roupa, 7,7 toneladas de cabelo humano e outros itens pessoais arrancados de prisioneiros assassinados, evidências dos horrores que ali aconteceram. Mais de 600 cadáveres em decomposição foram espalhados por todo o terreno, os restos mortais dos prisioneiros mortos a tiros pelos assassinos guardas da SS antes de abandonarem os campos.

Mas neste pesadelo, a humanidade do soldado soviético transpareceu. Eva Mozes Kor, de dez anos, sobrevivente dos experimentos médicos dementes do Dr. Joseph Mengele nazista, lembrou a bondade que os soviéticos mostraram às crianças do campo.

“Eles nos deram abraços, biscoitos e chocolate”, disse ela. “Estar tão sozinho, um abraço significava mais do que qualquer um poderia imaginar, porque substituiu o valor humano pelo qual estávamos famintos. Não estávamos apenas famintos por comida, mas famintos por bondade humana. E o Exército Soviético forneceu um pouco disso.”

Cerca de 231 soldados soviéticos perderam a vida nos combates dentro e ao redor da cidade de Oswiecim que ocorreram durante a libertação de Auschwitz, incluindo o comandante do 472º regimento, coronel Siemen Lvovich Besprozvanny. Seus corpos estão enterrados no cemitério municipal de Oswiecim, uma lembrança permanente do sacrifício feito na libertação dos 7.500 sobreviventes dos campos de extermínio de Auschwitz.

Em 27 de janeiro de 2023, o Museu Auschwitz-Birkenau comemorará o 78º aniversário da libertação dos campos de Auschwitz pelo exército soviético. Este ano, porém, a Rússia não será convidada. “Por causa do ataque à Ucrânia livre e independente”, disse Pawel Sawicki, assessor de imprensa do museu, à mídia , “representantes da Federação Russa não foram convidados a participar do evento comemorativo deste ano do aniversário da libertação de Auschwitz.

Esta decisão foi atacada por Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que postou a seguinte resposta em seu canal Telegram: “Não importa o quanto nossos 'não-parceiros' europeus tenham planejado em suas tentativas de reescrever a história de uma nova maneira, a memória de os heróis-libertadores soviéticos e os horrores do nazismo não podem ser apagados”.

Dado que o exército russo está, hoje, envolvido em uma luta de vida ou morte dentro da Ucrânia com a progênie dos assassinos guardas da prisão SS da Alemanha nazista, a decisão do Museu de Auschwitz-Birkenau de proibir a Rússia de participar da comemoração da libertação é profundamente perturbadora. . Pode-se ter certeza de que os descendentes de Eva Mozes Kor, Anna Polshchikova, Primo Levi e os outros cerca de 7.500 sobreviventes dos campos de extermínio cujas vidas foram salvas pelo sacrifício do coronel Besprozvanny e de outros soldados soviéticos mortos nos combates para libertar os campos nunca esquecerão quem permitiu que seus ancestrais sobrevivessem a esse horror indescritível.

Nem quem lê este artigo. O que o Museu Auschwitz-Birkenau fez ao negar aos representantes da Rússia seu legítimo papel como salvadores de Auschwitz na comemoração do 78º aniversário da libertação soviética de Auschwitz é uma abominação. Mas não importa o quanto eles tentem, Pawel Sawicki e a equipe do Museu Auschwitz-Birkenau não podem fazer a história desaparecer.

“Nunca se esqueça” são palavras que têm significado. É uma pena que esse mantra não ressoe mais no Museu Auschwitz-Birkenau.

