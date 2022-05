NY Times: escravidão fazia parte da vida cotidiana na Universidade de Harvard

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O jornal norte-americano The New York Times fez uma cobertura nesta quinta-feira (28) sobre o relatório divulgado pela Universidade de Harvard, no qual revelou a história de 150 anos de escravidão dos negros após sua fundação.

O documento de 134 páginas mostra que tanto os reitores quanto os professores e funcionários tinham escravizado os negros. Entre eles, pelos menos 41 são celebridades da história da universidade, inclusive quatro reitores. Harvard também foi financeiramente beneficiada através das indústrias dependentes dos escravos negros, por meio de doações de empresários e do próprio investimento nesses setores.

O mais surpreendente é que Harvard também publicou muitos “artigos acadêmicos” que justificavam o racismo, tentando argumentar a inferioridade dos negros escravizados e outras pessoas de cor. Tais ensaios serviam até como fundamento para a aplicação de segregação racial nos Estados Unidos e a promoção das ideias nazistas na Alemanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o relatório, a Universidade de Harvard a discriminação racial nas admissões estudantis perdurou até mesmo no século XX. Dados mostram que em 1960, por exemplo, dos 1.212 calouros da universidade tinham apenas nove negros e entre 1890 e 1940, a instituição recrutou somente 160 alunos negros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Gabriela Nascimento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE