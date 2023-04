Biden busca reaproximação com Xi Jinping e Lula, diz New York Times

Lula voltou para o alto do New York Times nesta quinta, ao lado do líder chinês, para a análise-manchete edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenta se reaproximar dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente da China, Xi Jinping, através do jornal New York Times.

"Sobre Lula, Biden indica buscar reaproximação após seu porta-voz falar que o presidente do Brasil estava 'papagueando' a China. O assessor Jake Sullivan ligou para o assessor Celso Amorim - e o NYT noticiou que 'Biden promete US$ 500 milhões para parar desmatamento no Brasil'", escreveu o jornalista Nelson de Sá, em coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo.

"Lula voltou para o alto do New York Times nesta quinta, ao lado do líder chinês, para a análise-manchete 'Enquanto Xi faz amizade com líderes mundiais, ele endurece sua posição sobre os EUA'", continuou.

"O texto começa com a descrição da cena, 'Xi Jinping estendeu o tapete vermelho para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, elogiando-o como 'um velho amigo do povo chinês'. Lista também os contatos com o francês Emmanuel Macron e o saudita Mohammed bin Salman", complementou.

