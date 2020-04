'O Brasil precisa se fechar', diz Trump sobre conversa com Bolsonaro

Jair Bolsonaro conversou com Donald Trump por telefone e o presidente norte-americano disse que o Brasil "precisa se fechar" para enfrentar o Covid-19 edit

247 - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em entrevista coletiva que conversou por telefone com Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira (1º), e que disse a ele que o Brasil "precisa se fechar".

"Ele (Bolsonaro) é um grande cara, fazendo um trabalho maravilhoso pelo Brasil. Foi um telefonema de cortesia. Ele tem um problema com o vírus, nos falamos esta manhã. O Brasil está fechando, ele precisa se fechar. O mundo está fechando, alguns países estão se saindo bem. Espero que possamos sair dessa mais fortes do que nunca", disse Trump, segundo reportagem do jornal O Globo.

O ministro das Relações Exteriores, Eduardo Araújo, confirmou a conversa. "O telefonema foi basicamente para uma conversa de reconhecer o momento difícil e de trocar essa disponibilidade de cooperação", afirmou.

