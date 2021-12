"O candidato do time Biden para o Brasil é o Moro", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Pepe Escobar, especialista em geopolítica, afirmou à TV 247 que o candidato do chamado “Estado profundo” dos Estados Unidos para assumir a Presidência do Brasil é o ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato.

Segundo Pepe Escobar, o “Deep State” [Estado profundo] sabe que pode contar com o ex-magistrado, visto que em 2018 ele cumpriu muito bem sua função, que era tirar Lula da disputa eleitoral, por meio de uma prisão ilegal, e abrir espaço para a ascensão de Jair Bolsonaro.

“O candidato do Deep State no Brasil não é o presidente Lula, todo mundo sabe disso. O candidato do time Biden, que derrubou a presidente Dilma, não é o presidente Lula. Por enquanto, o candidato deles é o Moro, especialmente porque ainda é um ativo de alguma das facções do Deep State, e é um personagem que eles sabem que não vai traí-los. [Moro] cumpriu uma função inicial na época da Lava Jato e pode cumprir uma outra função agora. Isso é extremamente perigoso. Tem tempo ainda para as forças progressistas do Brasil perceberem que o jogo é muito mais pesado do que elas imaginam, e isso eu acho que elas não perceberam ainda”, falou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE