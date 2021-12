O 'guru financeiro' que usou rádios cristãs para roubar milhões de dólares de fiéis

William Neil "Doc" Gallagher era conhecido como o "Doutor Dinheiro" — um guru financeiro que promovia seus serviços numa rádio cristã, transmitida por todo o conservador "Cinturão da Bíblia", nos Estados Unidos, que se espalha pelo norte do Estado do Texas edit

BBC News Brasil - Seus anúncios frequentemente terminavam com um slogan familiar: "Vejo vocês domingo na igreja". "O Doutor Neil Gallagher é um verdadeiro americano, com integridade em tudo o que faz", diz um narrador num vídeo corporativo postado no YouTube. "Sua paixão na vida é ajudar as pessoas a se aposentarem de forma segura, cedo e felizes."

O vídeo de três minutos elogia de forma entusiasmada os benefícios do "estilo visionário" do octogenário, alegando que ele havia conduzido mais de 1 mil pessoas à independência financeira por meio de sua empresa, a Gallagher Financial Group, enquanto também publicava um livro, Jesus Christ, Money Master (Jesus Cristo, Mestre do Dinheiro).

Na realidade, Gallagher, de 80 anos, não era nada disso. Pelo contrário, ele era um golpista que acumulou US$ 32 milhões (mais de R$ 150 milhões) num esquema de pirâmide que visou, em sua maioria, vítimas aposentadas de idades entre 62 e 91 anos.

