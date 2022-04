"O império americano está colapsando", diz Dan Kovalik

Na opinião do professor e escritor Dan Kovalik, as sanções dos Estados Unidos contra seus rivais podem destruir de vez a hegemonia do dólar edit

Apoie o 247

ICL

247 – O escritor, advogado e professor Dan Kovalik , autor de vários livros sobre as guerras no mundo e a ação do imperialismo, fez uma análise importante, em entrevista ao podcast Geopolitics and Empire. Na sua opinião, a guerra na Ucrânia irá precipitar a chegada do mundo multipolar. "O Império americano está colapsando", diz ele. "Os Estados Unidos estão impondo sanções contra si próprios", afirma.

Kovalik explica sua posição. Na verdade, ao sancionar seus adversários, como está ocorrendo agora com a Rússia, os Estados Unidos estão minando de vez a confiança no dólar, fazendo com que cada vez mais países queiram se afastar da moeda estadunidense. "O padrão de vida nos países ocidentais vai cair radicalmente a partir de agora e o eixo de poder econômico vai se deslocar para a Ásia, em especial para China e Rússia", afirma. Confira:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE