Prensa Latina - A Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), principal órgão consultivo do país, está focada na criação de um novo modelo de desenvolvimento e na modernização ao estilo chinês.

Isto foi confirmado em coletiva de imprensa pelo seu porta-voz Liu Jieyi, a propósito da abertura nesta segunda-feira (4), da segunda sessão do XIV Comitê Nacional da CCPPC.

No plano econômico, a organização destaca no último ano a importância da expansão da demanda interna, do fortalecimento do sistema industrial moderno e da promoção de uma abertura de alto nível.

Através de fóruns de consulta e outros meios, a CCPPC discutiu questões cruciais como o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, a pesquisa agrícola e a segurança alimentar nacional.

No que diz respeito à construção política, a ênfase foi colocada no desenvolvimento da democracia consultiva e na consolidação da frente única patriótica, bem como na melhoria do sistema jurídico socialista.

Além disso, a CCPPC reafirmou a liderança do Partido Comunista da China e sublinhou a necessidade de melhorar a capacidade política dos seus membros.

Segundo Lie, foram realizadas consultas e fóruns sobre temas como gestão de propostas, assuntos étnicos e relações exteriores.

No campo cultural, discutiu-se sobre como aumentar a influência da civilização chinesa, proteger a cultura tradicional e promover a cultura do gigante asiático no mundo.

Do ponto de vista social, foram discutidas questões relacionadas com o desenvolvimento urbano e rural, as políticas de apoio à natalidade, os recursos médicos de qualidade e o bem-estar dos idosos.

Sobre a chamada civilização ecológica, foram manifestadas preocupações sobre a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável, a promoção das energias renováveis ​​e o estabelecimento de mecanismos de valorização dos produtos ecológicos, explicou o porta-voz.

Da mesma forma, Liu sublinhou que o Comité Nacional da CCPPC continuará o seu trabalho em estreita colaboração com os objetivos e tarefas do Partido na nova era, consolidará o seu papel como um importante órgão consultivo para a democracia socialista e contribuirá para o desenvolvimento abrangente e harmonioso da CCPPC na sociedade chinesa.

Pequim está finalizando os preparativos para a segunda sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, que terá início na terça-feira (5), e a segunda sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, na véspera.

Este é um dos eventos mais importantes para o gigante asiático deste ano, conhecido como as “duas sessões”.

