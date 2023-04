O que o Dalai Lama fez é pedofilia e a prática é comum no Tibet, diz historiador brasileiro

Apoie o 247

247 – "Tenho visto muita gente se espantar com o beijo de língua do Dalai-lama com uma criança. O nome disso é pedofilia, algo praticado pelos Monges budistas do Tibet há séculos, só abolido com a chegada do Partido Comunista Chinês, em 1951. O anticomunismo glamourizou o Tibet", escreveu o historiador brasileiro Célio Turino , em suas redes sociais.

"A CIA, via Hollywood, criou uma imagem totalmente falsa do país antes da chegada dos comunistas. O Tibet era uma Teocracia e foi o penúltimo país a eliminar a escravidão, também por medida dos comunistas. Castigos físicos eram norma, assim como Tributos obrigatórios aos Templos", acrescentou.

Dalai Lama, 87, líder espiritual dos tibetanos, pediu desculpas nesta segunda-feira depois que imagens o mostraram pedindo a um menino para "chupar minha língua" em um evento público.

"Está circulando um video que mostra um encontro recente em que um menino perguntou a sua Santidade, o Dalai Lama, se ele poderia lhe dar um abraço", disse um comunicado na conta do líder no Twitter, que tem 19 milhões de seguidores na rede social.

"Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado".

O comunicado disse que o Dalai Lama "muitas vezes provoca as pessoas que conhece de uma forma inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta o incidente".

O vídeo, que tem 1 milhão de visualizações no Twitter, também mostra o vencedor do Prêmio Nobel da Paz aparentemente dando um beijo na boca do menino na presença de uma plateia que é ouvida batendo palmas e rindo, enquanto um homem captura o momento em um celular. A Reuters não verificou o vídeo.

