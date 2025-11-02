Obama compara governo Trump à festa de halloween, “mas sem gostosuras”

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama rompeu o silêncio político e voltou à linha de frente da campanha do Partido Democrata às vésperas das eleições estaduais americanas. Obama discursou neste sábado (1º) em dois comícios na Virgínia e em Nova Jersey, onde fez críticas diretas a Donald Trump, classificando suas políticas como “caóticas” e seu governo como um “momento sombrio” para o país.

“Vamos encarar: nosso país e nossa política estão em um lugar bastante sombrio agora. É difícil saber por onde começar, porque todos os dias a Casa Branca oferece às pessoas uma nova dose de ilegalidade, imprudência, mesquinhez e simplesmente loucura pura”, afirmou Obama diante de uma multidão de apoiadores da ex-congressista Abigail Spanberger, candidata ao governo da Virgínia. O discurso ocorreu na Universidade Old Dominion, em Norfolk, onde foi recebido com entusiasmo.

Além de Spanberger, o ex-presidente também participou de um comício em Newark, em apoio à deputada Mikie Sherrill, que disputa o governo de Nova Jersey. Em tom irônico, Obama fez piada com reformas promovidas por Trump na Casa Branca. “Para ser justo, ele tem se concentrado em algumas questões críticas, como pavimentar o Jardim das Rosas para que as pessoas não sujem os sapatos de lama e construir um salão de baile de US$ 300 milhões”, disse, arrancando risadas da plateia.

Obama também criticou a política econômica do atual governo, especialmente as tarifas de importação impostas por Trump. “Os custos não diminuíram para as famílias comuns, mas aumentaram, graças a essa política tarifária desastrosa”, declarou.

As eleições estaduais da próxima terça-feira (4) são consideradas decisivas para o equilíbrio político antes das disputas legislativas de meio de mandato, em 2026. O controle do Congresso, hoje dividido, determinará o avanço ou o bloqueio das principais políticas da gestão de Trump.

Pesquisas recentes mostram Abigail Spanberger, 46 anos, com vantagem significativa sobre a republicana Winsome Earle-Sears, 61, enquanto Mikie Sherrill lidera com margem estreita sobre Jack Ciatterelli, 63, que tenta o governo de Nova Jersey pela terceira vez consecutiva.





Disputa em Nova York

Outro destaque das eleições será a disputa pela prefeitura de Nova York. O favorito é o democrata Zohran Mamdani, 34 anos, deputado estadual muçulmano e socialista do Queens. Nascido em Uganda, Mamdani recebeu apoio pessoal de Obama, que o telefonou para elogiar sua campanha e se ofereceu para ser seu conselheiro caso ele vença o pleito.

A movimentação de Obama é vista como um esforço estratégico dos democratas para conter o avanço republicano e sinalizar unidade contra as políticas de Trump. Analistas avaliam que sua participação ativa pode mobilizar o eleitorado jovem e progressista em estados-chave para o futuro político do partido.