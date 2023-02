Objetivo da guerra híbrida do Ocidente contra a Rússia é transformá-la em um estado pária, diz Lavrov

Apoie o 247

(Sputnik) - O objetivo da guerra híbrida do Ocidente contra Moscou é transformar a Rússia em um estado pária, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta quarta-feira (15).



"Os Estados Unidos e seus satélites estão realizando uma guerra híbrida total contra nós hoje, que está sendo preparada há muitos anos, usando radicais nacionais ucranianos como aríete. O objetivo desta guerra não está oculto --não apenas derrotar nosso país no campo de batalha, destruindo a economia russa, mas também nos cercar com um cordão sanitário, nos transformar em uma espécie de estado pária", disse Lavrov durante seu discurso na Duma.



O ministro acrescentou que todas as tentativas do Ocidente de isolar a Rússia falharam.



"Tentativas de isolar a Rússia falharam e nossos inimigos têm que admitir isso", disse.

Conceito de política externa atualizado da Rússia se concentrará na suspensão do monopólio do Ocidente

O novo conceito de política externa da Rússia se concentrará na necessidade de acabar com o monopólio do Ocidente em moldar a estrutura das relações internacionais, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em seu discurso na Duma.



"Em nosso conceito atualizado de política externa, falaremos sobre a necessidade de acabar com o monopólio do Ocidente na formação da estrutura da vida internacional. A estrutura deve doravante ser determinada não em seus interesses egoístas, mas em uma base bastante universal de equilíbrio de interesses, conforme exigido pela Carta da ONU, que consagrou o princípio da igualdade soberana de todos os estados", disse Lavrov.

