Objetivo de ataque ao Nord Stream é corte de laços entre Europa e Rússia, diz embaixador no EUA

TASS - As explosões que danificaram os oleodutos Nord Stream e Nord Stream 2 tiveram como objetivo cortar os laços de energia mutuamente benéficos entre a Rússia e a Europa, disse o embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov.

"Um ataque a uma infraestrutura única em termos de segurança é um precedente extremamente perigoso. Qualquer objeto criticamente significativo, não importa onde esteja, agora está sob ameaça. Além disso, esse ato de terrorismo não poderia ter sido realizado sem o envolvimento do governo", escreveu ele em um artigo para a revista National Interest publicado na quinta-feira (3). "Obviamente, esse ato de sabotagem visava romper completamente os laços mutuamente benéficos de energia entre a Europa e a Rússia. O objetivo era mudar radicalmente os consumidores regionais para recursos caros. Seja GNL estrangeiro ou novas tecnologias limpas."

Em sua opinião, "cidadãos comuns e indústrias inteiras" serão os que sofrerão perdas com tais movimentos.

"O processo de desindustrialização do continente europeu está apenas se acelerando. Os riscos de tal desenvolvimento são óbvios. Assim como os benefícios para os Estados Unidos, francamente falando", acrescentou Antonov.

Quatro vazamentos foram descobertos no final de setembro no gasoduto Nord Stream, com o mais recente identificado pela guarda costeira da Suécia. Em 27 de setembro, a operadora Nord Stream AG informou que três linhas dos gasodutos offshore Nord Stream 1 e 2 sofreram danos sem precedentes. O primeiro vazamento foi identificado no Nord Stream 2, perto da ilha dinamarquesa de Bornholm. Em seguida, dois vazamentos foram registrados no Nord Stream. Os sismólogos suecos relataram mais tarde que duas explosões foram registradas ao longo dos oleodutos Nord Stream no dia anterior. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que os incidentes foram sabotagem.

A gigante de energia russa Gazprom foi autorizada a inspecionar os locais de explosão no Nord Stream e já descobriu os danos aos gasodutos, disse o presidente russo, Vladimir Putin, a repórteres na segunda-feira. Segundo ele, os resultados da inspeção comprovam que o incidente nos gasodutos foi um evidente ataque terrorista.

