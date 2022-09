Observação de ex-ministro polonês sobre Nord Stream pode ser vista como declaração sobre ataque terrorista, diz porta-voz russa

Apoie o 247

247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que uma postagem de Radek Sikorski, ex-ministro das Relações Exteriores da Polônia, agradecendo ironicamente aos Estados Unidos pelos danos causados ​​aos gasodutos Nord Stream e Nord Stream 2, pode ser vista como uma declaração oficial de que se trata de um ataque terrorista.

"Ex-FM polaco, agora deputado europeu Radek Sikorski agradeceu aos EUA <…> pelo incidente de hoje no gasoduto russo (Nord Stream 2). É uma declaração oficial sobre este ser um ataque terrorista?", escreveu no Telegram na terça-feira, segundo a agência TASS.



Três vazamentos foram encontrados no Nord Stream e no Nord Stream 2 com poucas horas de intervalo. O primeiro, no Nord Stream 2, ocorreu na região da ilha dinamarquesa de Bornholm. Os outros foram detectados no Nord Stream. Sismólogos suecos afirmaram que registraram duas explosões ao longo das rotas do oleoduto na segunda-feira.

O operador do projeto, Nord Stream AG, afirmou que a queda abrupta na pressão dos gasodutos prova que os vazamentos foram causados por dano físico. "A queda de pressão significativa causada pelo vazamento de gás em ambas as linhas do gasoduto registrado ontem leva a uma forte suposição de danos físicos no gasoduto", disse a companhia, segundo a mesma agência.

Segundo a revista alemã Spiegel, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) havia alertado Alemanha no verão sobre possíveis ataques a gasodutos no Mar Báltico. Berlim acredita na ocorrência de um ataque direcionado aos gasodutos.

